استقبل السفير ياسر الشيمي سفير جمهورية مصر العربية، بدولة إندونيسيا، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هامش مشاركته نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفال إندونيسيا الرسمي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد.

وهنأ الأزهري جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل الرئيس السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد، الذي يقام غدا الأحد في البرلمان الإندونيسي، سائلا الله للرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

ومن جهتها، أعربت سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشرف بحضور سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.