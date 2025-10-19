معرض فرانكفورت للكتاب يكرم مؤرخا ألمانيا منتقدا لبوتين بجائزة السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتسلم المؤرخ الألماني كارل شلوجل - وهو منتقد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - جائزة السلام التي يمنحها الاتحاد الألماني لناشري وبائعي الكتب خلال معرض فرانكفورت للكتاب اليوم الأحد.

وقالت لجنة التحكيم إن الخبير في الشأن الروسي البالغ من العمر 77 عاما "يواصل باستمرار وضع معايير جديدة في كتابة حية ونابضة بالحياة للتاريخ".

وقالت رئيسة الاتحاد، كارين شميت-فريدريشس خلال المعرض أول أمس الجمعة: "ربما كنا فهمنا أشياء كثيرة في وقت أبكر لو أننا قرأنا أعمال كارل شلوجل في وقت سابق وبصورة أكثر تواترا".

وتُقدَّر قيمة الجائزة، التي تُمنح منذ عام 1950، بمبلغ 250 ألف يورو، وسيُجرى تسليمها في كنيسة القديس بولس (باولسكيرشه) في فرانكفورت.