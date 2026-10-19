اليوم حفل إطلاق «الوصول المقطوع» لرشا عدلي بمقر دار الشروق في وسط البلد

تنظم دار الشروق حفل إطلاق ومناقشة رواية «الوصول المقطوع»، للكاتبة والروائية رشا عدلي، في السابعة مساء اليوم الاثنين 19 أكتوبر، بمقرها في 1 ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويحاورها الإعلامي خالد منصور والشاعرة وئام أبو شادي.

تستعيد الرواية حكاية «فيلق العمال المصري»، الذي ضم نحو مئة ألف مصري اقتيدوا من قراهم للعمل خلال الحرب العالمية الأولى، قبل أن تتوارى مصائرهم في السجلات، وتغيب حكاياتهم عن الذاكرة التاريخية.

وتنطلق الأحداث من القاهرة، حيث تقرر المحامية الحقوقية «ليلى» فتح ملف «الوصول المقطوع»، لتبحث مع فريقها عن مصائر هؤلاء الرجال، وتعيد طرح أسئلة حقوقهم وكرامتهم بعد مرور قرن على معاناتهم. وتمتد رحلة البحث إلى شواطئ دنكيرك وممرات الأرشيف في لندن، في محاولة لجمع ما تبقى من وثائق وآثار تكشف تفاصيل حياتهم.

ومع تقدم البحث، تتداخل حكايات الماضي مع مسارات الشخصيات في الحاضر، وتتكشف وقائع المعسكرات التي تجاوزت فيها معاناة العمال مشقة العمل، لتشمل ممارسات استهدفت أجسادهم وإرادتهم. وعبر هذه الرحلة، تطرح الرواية أسئلة النسيان والإنصاف، ودور الكتابة في استعادة حكايات الغائبين، ومنحهم حضورا يتجاوز الأرقام التي اختزلت حياتهم في السجلات.

ورشا عدلي روائية مصرية وباحثة في تاريخ الفن، تجمع في أعمالها بين الأدب والتاريخ والفن التشكيلي. من مؤلفاتها «شغف»، و«آخر أيام الباشا»، و«أنت تشرق أنت تضيء»، وكتاب «القاهرة.. المدينة الذكريات».

وصلت روايتاها «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية. وحصلت الترجمة الإنجليزية لرواية «شغف» على جائزة بانيبال لعام 2022، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة دبلن الأدبية في العام نفسه، كما فازت روايتها «أنت تشرق أنت تضيء» بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2023.