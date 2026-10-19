هيئة الخدمات البيطرية: الصحة الواحدة ركيزة أساسية لمواجهة الجوائح

• والجاهزية المبكرة واختبار خطط الطوارئ صمام الأمان للثروة الحيوانية

أكد الأستاذ الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المؤتمر العلمي الدولي الثالث للطب البيطري (قمة الصحة الواحدة) يمثل منصة نوعية ومتميزة لتجمع الشركاء الوطنيين والدوليين؛ لتعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات المهنية والأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار وتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وقال الدكتور محمد سعد، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الطب البيطري جامعة بدر بالقاهرة، والذي ينظم بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين تحت عنوان «عالم واحد، صحة واحدة»، إن مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تأتي تأكيدا على أهمية مواصلة تطوير منظومة الاستعداد والاستجابة، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين، والتدريب العملي على التعامل الفوري مع الحالات والطوارئ، بما يضمن سرعة الاحتياط واتخاذ الإجراءات الحازمة فور ظهور أي بؤرة مرضية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور الحيوية البارزة؛ في مقدمتها مفهوم «الصحة الواحدة»، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض المشتركة، إضافة إلى الوبائيات والتشخيص السريع، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأمراض والتنبؤ بتفشيها ومراقبة نواقل الأمراض.

وأشار إلى أن الفعاليات تسلط الضوء أيضا على استخدام المختبرات المتنقلة، وتقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة التفاعلية في التدريب الذكي، إلى جانب دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الصحة والإنتاج الحيواني، لافتا إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساعي المستمرة لرفع جاهزية منظومة الطب البيطري وتطوير خطط الاستجابة السريعة لحماية الثروة الحيوانية والحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور محمد سعد أن الجاهزية الحقيقية لا تختبر وقت الأزمة فحسب، بل تمتد بالإعداد المسبق والتدريب العملي واختبار خطط الاستجابة بصورة دورية، وهو ما أصبح من أهم المقومات العالمية لتعزيز سرعة الاستجابة والسيطرة الفعالة على الأمراض الوبائية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الشكر لجامعة بدر والنقابة العامة للأطباء البيطريين على تنظيم هذا الحدث الهام، ولجميع المشاركين، متمنيا لجلسات المؤتمر الخروج بتوصيات مثمرة وناجحة تخدم مسيرة العمل البيطري والمجتمع الدولي.