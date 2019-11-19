الكويت تؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن الكويت تؤكد عدم قانونية وشرعية المستوطنات الإسرائيلية وتدعو إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء للجارالله، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بخصوص شرعية المستوطنات.

ودعا الجارالله، للالتزام بالقرارات الدولية؛ "حتى لا يكون هناك إخلال"، مشددا على "أن التحلل من تلك الالتزامات سيقوض فرص السلام ويجهض الجهود الهادفة إلى تحقيقه".

وكان بومبيو أعلن، أمس الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تغيير نهج الإدارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بقضية المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر أنه "بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لجميع جوانب النقاش القانوني حول هذه القضية ترى الإدارة أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".