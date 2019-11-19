 عادل لطفي: ناشئو طائرة الأهلي استحقوا التتويج ببطولة المنطقة - بوابة الشروق
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عادل لطفي: ناشئو طائرة الأهلي استحقوا التتويج ببطولة المنطقة

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 12:54 م

عبر عادل لطفي، مدرب فريق ناشئي كرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز المهم الذي حققه على فريق بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ختام منافسات البطولة.

وأكد لطفي أن الأهلي استحق الفوز بلقب البطولة بعدما قدم اللاعبون عروضًا قوية خلال المباريات، ونجحوا في تخطي العديد من العقبات والمواجهات الصعبة، خاصة أن بطولة منطقة القاهرة من أقوى بطولات المناطق.

وأشاد لطفي بأداء اللاعبين والتزامهم خلال المباريات الماضية، مشيرًا إلى أن فريق ناشئ الطائرة بالأهلي سيستمر في تقديم أفضل ما لديه؛ من أجل المنافسة على كل الألقاب خلال الفترة المقبلة.


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