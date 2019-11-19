علق الإعلامي تامر أمين، على خلع الفنانة صابرين للحجاب، قائلًا: «لا علاقة لي بمن يرتدي الحجاب أو يخلعه لأن العبادة أمر بين العبد والله ولا إكراه في الدين».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أنه قرر أن يتوجه لها بالنصيحة بعدما استمع إلى مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مشيرًا إلى أنه يحترمها على المستوى الشخصي باعتبارها فنانة كبيرة وصديقة وإنسانة لا غبار على سلوكها.

ولفت إلى حزنه بسبب اتخاذها للقرار – وفقًا لما أعلنته – بسبب انتقاد الناس ورأيهم بطريقة حجابها، متابعًا: «يا عزيزتي يا صديقتي صابرين اللي زعلني إنك اتخذتي القرار بناءً على رأي الناس وانتقادهم، عن الناس ما عجبهم مفيش حاجة اسمها الناس كانوا بينتقدوني أو الناس بيشتموني أو بيهاجموني لإن دوري في الحياة ليس رضا الناس، وإنما إرضاء رب الناس، إرجعي وفكري هل الهدف إن الناس على السوشيال ميديا متنتقدكيش؟».

وعن قولها: «ليه حاسين إن ربنا هيمسكنا على حتة طرحة حاطينها ده ربنا رحمان رحيم»، أوضح أنه لا يجب أن يزكي الإنسان نفسه على الله مهما كان صالحًا، مردفًا: «محدش فينا ضامن خطوة لقدام ولا دخول جنة ربنا إلا برحمته، ممكن حتة طرحة تدخلك الجنة، وممكن ركعة خاشعة تدخلني الجنة، لكن فكرة التكبر على ما فرضه الله غير صحيحة».

وأشار إلى أن الحجاب فرض كما أعلن الأزهر وبإجماع العلماء الذين فسروا الدين وفقًا لأهل الذكر، مؤكدًا: «مليش علاقة بقرارك إنتي حرة فيه، ليا علاقة بطريقة تفكيرك لإني صديقك وأخوكي ويهمني مصلحتك، راجعي بس طريقة التفكير وحسابنا عند الله وليس البشر».

ونشرت الفنانة صابرين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أول أمس السبت، ظهرت من خلالها دون حجاب لأول مرة بعدما ارتدته منذ سنوات.