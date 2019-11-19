شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، اليوم، برئاسة السيد كامل غطاس، الحملات اليومية الموسعة فى شتى القطاعات؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى شتي القطاعات.

وأسفرت الحملات عن إحالة ١٦٩ من العاملين بالمستشفى العام والوحدات الصحية بقرى (كوم زمران - المسين) للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.

كما تم رفع ١٢٠ طنا من تراكمات القمامة بالمدينة والقرى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ورفع ١٠٥ إشغال من شوارع المدينة عبارة عن كراسي وشمسيات ولوحات قماش موازين وأنابيب غاز، ومتابعة صيانة ٧٥ كشافا في الطرق العامة ومداخل القرى.

كما تم متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرية كوم زمران، حيث تم الاستلام المبدئي لقرية الدرملي، وجار الانتهاء من الأعمال بقرية كفر لحيمر، والوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية العلامية بطيبة، والتأكد من تواجد النوبتجيات في الفترة المسائية.

وأكد المحافظ استمرار العمل الميداني، والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.