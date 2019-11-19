تنفيذ 4 قرارات إزالة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة بالضبعة

قال هاني أحمد يوسف، رئيس مجلس مركز الضبعة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعدي على أراضي الدولة بنطاق مركز ومدينة الضبعة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة، حيث إن التعديات تمثلت في فتح طريق بعرض 5 أمتار وإزالة 3 محلات تجارية بمساحة 20 مترًا على أراضي الدولة.

وأضاف "يوسف" أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح بتكثيف الجهود لاسترداد أراضي الدولة، وتنفيذًا لقرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في الموجة 14للإزالات.

من جانبه شدد محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

ووجه باستمرار تنفيذ الموجة 14 لإزالة حالات التعدي على أراضي الدولة بجميع مدن المحافظة والتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة وإزالتها فورًا، والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء المدن كل في نطاقه للإبلاغ عن حالات التعدي لعدم السماح بأي حالة تعدٍ جديدة، ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأراضى وعدم الاعتداء عليها.