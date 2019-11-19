 تنفيذ 4 قرارات إزالة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة بالضبعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

تنفيذ 4 قرارات إزالة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة بالضبعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد سباق
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:15 م

قال هاني أحمد يوسف، رئيس مجلس مركز الضبعة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعدي على أراضي الدولة بنطاق مركز ومدينة الضبعة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة، حيث إن التعديات تمثلت في فتح طريق بعرض 5 أمتار وإزالة 3 محلات تجارية بمساحة 20 مترًا على أراضي الدولة.

وأضاف "يوسف" أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح بتكثيف الجهود لاسترداد أراضي الدولة، وتنفيذًا لقرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في الموجة 14للإزالات.

من جانبه شدد محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

ووجه باستمرار تنفيذ الموجة 14 لإزالة حالات التعدي على أراضي الدولة بجميع مدن المحافظة والتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة وإزالتها فورًا، والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء المدن كل في نطاقه للإبلاغ عن حالات التعدي لعدم السماح بأي حالة تعدٍ جديدة، ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأراضى وعدم الاعتداء عليها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك