الدنمارك تلغي معظم قواعد إغلاق بعد فرضها لتفشي سلالة من كورونا مرتبطة بالمنك

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، أنها ستلغي معظم اجراءات إغلاق إقليمي تم فرضه بسبب سلالة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك قبل الموعد المحدد.



وشملت القيود المرتبطة بفيروس كورونا في يوتلاند شمالي البلاد حوالي 280 ألف شخص وتضمنت وقف وسائل النقل العام، وفرض قيود على التجمعات العامة، وتحويل معظم الدراسة بالمدارس عبر الإنترنت.



وتم بالفعل تخفيف بعض القيود الأسبوع الجاري، فيما تم السماح للعديد من التلاميذ بالعودة إلى المدرسة وإلغاء الإرشادات الحكومية التي طالبت السكان بعدم مغادرة بلداتهم.



ويجري الآن رفع المزيد من القواعد التي كان من المقرر أن تظل سارية حتى الثالث من ديسمبر، وابتداء من غد الجمعة، سيتم استئناف سير وسائل النقل العام، والسماح بعمل المطاعم والحانات، فضلا عن فتح المرافق الثقافية والترفيهية مجددا.



وتم فرض القيود في أوائل نوفمبر الجاري بعد اكتشاف انتقال شكل متحور من فيروس كورونا بين حيوانات المنك والبشر.