 بومبيو يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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بومبيو يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:35 م

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة "السلام الآن" بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو زار مستوطنة في الضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بزيارة رسمية لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

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