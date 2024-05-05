قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن المفاوضات في القاهرة لم تتطرق إلى مصير المكتب السياسي للحركة الموجود في الدوحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «هذا الأمر لم يُطلب منا ولم يناقش ولم يفتحوه معنا، لأننا موجودين في الدوحة بطلب أمريكي».

وأوضح أن واشنطن هي التي طلبت من الدوحة استقبال قادة حماس بعدما حدث خلاف مع المملكة الأردنية الهاشمية، مضيفًا: «نحن موجودون بإرادة أمريكية، هل إسرائيل وأمريكا ترغب في عودة قيادة حماس إلى الأردن؟».

وأشار إلى أن نقل المكتب السياسي إلى تركيا أو دول أخرى مجرد «اقتراحات وضغوط إسرائيلية»، مستنكرًا: «هما هيلعبوا بنا كرة أو إحنا ملناش بلاد أو وطن؟! إحنا هنرجع لبلدنا بإذن الله، وإسرائيل هي اللي تدور على مكان آخر تسكن فيه».

وذكر أن عملية «طوفان الأقصى» ذكّرت العالم بالقضية الفلسطينية، مستشهدًا بالتظاهرات التي عمت الجامعات في كل أنحاء العالم من أجل حرية فلسطين.

وأكمل: «العالم كله يجري الآن وراء حل الدولتين، هل عمر العالم هتف (الحرية لفلسطين) في جامعات أمريكية وألمانية وإنجليزية؟! نحن وضعنا القضية الفلسطينية على المسار الصحيح، صحيح إحنا وشعبنا دفعنا الثمن لكن عمر الحرية ما كانت ببلاش».