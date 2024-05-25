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السبت ‎25 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة

سارة حمزة
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 11:48 ص

‎استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024.

‎• وجاءت الأسعار كالتالي:

 

‎استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 61 إلى 67 جنيها للكيلو.
‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.
‎وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‎واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
‎واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه للكيلو.
‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.
‎وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيها للكيلو.
‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه.
‎واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 560 إلى 660 جنيها.
‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

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