استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024.
• وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 61 إلى 67 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.
وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.
وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه.
واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 560 إلى 660 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.