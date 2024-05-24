محمد شبانة بعد نشر إسرائيل صورته بزعم اغتيال قيادي بالقسام: مسخرة المساخر وسأتخذ إجراءات قانونية

علق الإعلامي والكاتب الصحفي محمد شبانة، على واقعة نشر جهاز الشاباك الإسرائيلي صورة له، على انه قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، زعم اغتياله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن ما حدث هو مسخرة من مساخر الكيان المختل في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن العديد من أصدقائه أرسلوا له الصورة التي نشرها الاحتلال، معقبا: «يدّعون أن الشاباك أحد أكبر الأجهزة الأمنية في المنطقة.. يفترض أنك اغتالت شخص ما فكيف لا تعرف شكله».

وأفاد بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، قائلا إن سلطات الاحتلال وضعت اسمه وصورته وأطلقت عليه أوصافا معينة وهو يحمل صفة إعلامي ونائب في البرلمان ولذلك سيتخذ إجراءات ضدها.

وأشار إلى أنّ الواقعة دليل على سطحية وكذب الإسرائيليين، وهو ما جعله لا يستغرب ما حدث، لافتا إلى أن الإعلام الإسرائيلي لم يخطئ لأن الشاباك هو من أرسل له الصورة المتداولة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر جهاز الشاباك الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية صورة الإعلامي محمد شبانة قبل أن تحذفها بعض المنصات الإخبارية الإسرائيلية لاحقا بعد اكتشافها أن الصورة لإعلامي مصري.

ونُشرت الصورة من قبل الإسرائيليين، على أنها لقيادي بكتائب القسام زعمت سلطات الاحتلال أنه تم اغتياله في معارك مدينة رفح يحمل الاسم نفسه.