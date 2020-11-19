خاض المنتخب المصري الأول لكرة السلة مباراة ودية بين لاعبي الفراعنة في أول احتكاك للاعبين خلال المعسكر المقام بالإسكندرية استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد مرعي تقسيم اللاعبين والقيام بمباراة ودية بوجود طاقم تحكيمي من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية وكسر رتم التدريبات اليومية من أجل زيادة التجانس والاحتكاك بين اللاعبين.



ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، الفريق الأول بالزي الأسود قاده فنيًا أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب، فيما قاد وسام جابر مدرب الفراعنة الفريق الثاني صاحب الزي الأحمر.



وانتهت المباراة بفوز الفريق صاحب الزي الأسود بنتيجة 87/61 في لقاء أقيم على صالة كمال شلبي بالاتحاد السكندري وهي الصالة التي من المقرر ان تستضيف التصفيات.

واطمأن الجهاز الفني على الحالة البدنية والفنية للاعبين ومدى استيعابهم لجزء كبير من خطة الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي، بجانب معالجة بعض الأخطاء من اللاعبين في أرض الملعب والذي سيعكف الجهاز على تصحيحها في التدريبات المقبلة.



ويخطط الجهاز الفني في الساعات الحالية لترتيب عدد من المواجهات الودية مع بعض فرق الدوري المصري من أجل زيادة قوة المواجهات قبل انطلاق البطولة في الأسبوع المقبل.