إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أجرة بطما في سوهاج

أُصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتي أجرة، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة “ميكروباص” قيادة “فولي. ي” 57 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة “محمد. م” 30 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من “ماري. ن” 35 عامًا ربة منزل، “أنور. س” 57 عامًا مهندس، “سميرة. ش” 32 عامًا ربة منزل، “فام. ن” 12 عامًا طالب، “دميانة. س” 32 عامًا ربة منزل، “منى. ر” 30 عامًا ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد “من مستقلي السيارة الثانية”.

جرى نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.