أوكرانيا تسجل 13 ألفا و357 إصابة جديدة بكورونا و257 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 13 ألفا و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 583 ألفا و510 حالات.
وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) -بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- إن حالات الإصابة الجديدة (بكوفيد-19) تشمل 539 طفلا و673 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 257 حالة وفاة فيما تماثل 7 آلاف و400 شخص للشفاء وانتقل 1531 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زابوريزهيا تليها تشيركاسي.