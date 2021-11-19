ضبط مهندس انتحل صفة ضابط شرطة وعمل كمائن خلال فيديو على تيك توك

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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمناً انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها بقصد تحقيق نسب مشاهدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور، وتبين أنه (مهندس- مقيم بدائرة القسم).

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.