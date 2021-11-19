إسرائيل تشكر بريطانيا على اعتزامها تصنيف حماس «منظمة إرهابية»

وجهت إسرائيل الشكر للمملكة المتحدة اليوم الجمعة على اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بجناحيها السياسي والعسكري، "منظمة إرهابية".

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن هذا الشكر لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قبل إعلانها المتوقع في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق يوم الجمعة، بحسب ما ذكرته صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وقال لبيد: "هذا قرار مهم وله مغزاه، وسيمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تمدد منظمة حماس الإرهابية، بما في ذلك في بريطانيا".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أيضا بالقرار المرتقب.

وغرد بينيت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "حماس منظمة إرهابية، وهو أمر واضح وبسيط. الجناح السياسي يساعد في نشاط جناحه العسكري. إنهم نفس الإرهابيون، ولكنهم يرتدون بزات".

وشكر بينيت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على "قيادته فيما يتعلق بهذا الموضوع".

كانت باتيل أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنه سيتم حظر حركة "حماس" كمنظمة إرهابية في حملة جديدة ضد معاداة السامية.

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

تابعت باتيل بالقول إن هذه الخطوة ستبعث بـ "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس".

يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حاليا في بريطانيا.

يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.