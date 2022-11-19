الرئيس الصيني يأمل في تحسين العلاقات مع أمريكا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.



وفي اجتماعه مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، وصف شي اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه "استراتيجي وبناء"، طبقا للتلفزيون الرسمي.



ونقل تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" عن شي قوله إن الاجتماع مع بايدن في بالي باندونيسيا سيكون دليلا مهما في المرحلة المقبلة للعلاقات الأمريكية الصينية.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إنه يأمل في أن تقوم الصين والولايات المتحدة بتعزيز التفاهم المشترك وتقليص سوء التفاهم وسوء التقدير، وأن تعملان معا من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار صحي ومستقر



وأضاف الرئيس الصيني أنه يأمل في أن "تضطلع هاريس بدور نشط لتحقيق هذا الهدف".



وأكد التلفزيون الرسمي الصيني أنه تم عقد الاجتماع، بناء على طلب الجانب الأمريكي.



وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن هاريس وجهت "تحية مقتضبة" لشي، قبل الانضمام إلى المداولات في قمة أبيك.



ونقل المسؤول عن هاريس قولها إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع الصين، وإنه يتعين على البلدين التعاون بشأن القضايا الدولية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.



ونقل التلفزيون الرسمي الصيني أيضا عن هاريس قولها إن الاجتماع بين شي بينج وبايدن كان ناجحا، وأن الولايات المتحدة لم تسع للمواجهة ولا الصراع مع الصين، مؤكدة ضرورة تعاون الجانبين بشأن معالجة القضايا الدولية.