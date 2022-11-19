رئيس الأمن الروسي: زيلينسكي لا يريد إجراء محادثات حتى لا يعترف بحقيقة تفكك أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس لديه أية نية لإجراء محادثات مع روسيا؛ لأنه "لا معنى لها دون الاعتراف بحقيقة تفكك أوكرانيا".

وكتب ميدفيديف - على قناته عبر تطبيق تليجرام - "لا يريد زيلينسكي أية مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تمامًا. علاوة على ذلك، فإن المفاوضات تشكل خطورة كبيرة عليه".

وتابع ميدفيديف، وفقا لوكالة (تاس) الروسية: "بعد كل شيء، ما لم يعترف بحقائق تفكك أوكرانيا، فليس من المنطقي الجلوس على طاولة المفاوضات. وبمجرد أن يعترف بذلك، سوف يصطدم بالقوميين الذين ينتمي إليهم المرتبطين بقيادة الجيش".

وأشار ميدفيديف: "الجميع مرهقون من نظام كييف. ولم يقبل أحد محاولات أوكرانيا الخرقاء لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث الصاروخ في بولندا".

وقال: "إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير راغبين في القطيعة في نهاية المطاف مع روسيا، المحفوفة بالحرب العالمية الثالثة. ومن هنا جاءت المحاولات المتكررة بشكل متزايد لتقييد كييف والتحدث عن المنطق، ودفعها إلى الدخول في مفاوضات".