 محافظ الشرقية: ضبط 16 مركبة توك توك مخالف بمدينة الزقازيق - بوابة الشروق
الأحد 19 نوفمبر 2023 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية: ضبط 16 مركبة توك توك مخالف بمدينة الزقازيق

فاطمة علي
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 4:57 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 16 مركبة توك توك مخالفة للتراخيص وخطوط السير.

واوضح محافظ الشرقية في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه كلف العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية و الميادين العامة.

لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير ، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظاً على المظهر الجمالي داخلها.

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏ والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏و المدونة في ترخيصها.

وكذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء على ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

ومن جانبه أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق القومية، وشارع المحافظة بمدينة الزقازيق وجرى ضبط 16 توك توك مخالف ، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك