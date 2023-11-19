محافظ الشرقية: ضبط 16 مركبة توك توك مخالف بمدينة الزقازيق

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 16 مركبة توك توك مخالفة للتراخيص وخطوط السير.

واوضح محافظ الشرقية في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه كلف العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية و الميادين العامة.

لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير ، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظاً على المظهر الجمالي داخلها.

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏ والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏و المدونة في ترخيصها.

وكذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء على ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

ومن جانبه أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق القومية، وشارع المحافظة بمدينة الزقازيق وجرى ضبط 16 توك توك مخالف ، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.