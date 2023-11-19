سقوط أمطار متفاوتة على أنحاء متفرقة في الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأحد، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة الساحلية، وذلك وسط نشاط كبير لحركة الرياح، وانخفاض شبه ملحوظ في درجات الحرارة، ووميض البرق، وذلك ضمن أيام نوة المكنسة، ذات الرياح الشمالية الغربية، والمقرر لها أن تستمر 4 أيام.

ووفقا لما رصدته "الشروق" فلم تتأثر حركة المرور والمواصلات العامة، في الوقت الذي استنفرت فيه السيارات التابعة لشركة الصرف الصحي في كافة نقاط التمركز بشوارع الإسكندرية، للتعامل مع أية تجمعات للمياه.

ويُشار إلى أن محافظ لإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أعلن في بيان رسمي، تعطيل الدراسة، بالمدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" إثر سوء الأحوال الجوية، مع منح الموظفين المعينين ضمن نسبة 5٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية.

ويأتي ذلك فيما أعنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تأثر مصر بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وسط نشط لحركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.