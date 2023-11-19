قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، إن المنظمة قادت مهمة تقييم أممية بالغة الخطورة إلى مستشفى الشفاء شمال غزة، متابعا أن فريق التقييم خلص إلى أن المستشفى أصبح غير قادر على العمل، فلا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه.

وأضاف المدير العام للمنظمة، أن العاملين الصحيين بالمستشفى، نظرا للوضع الصعب وحالة الكثيرين من المرضى بمن فيهم أطفال حديثو ولادة، طلبوا الدعم لإجلاء المرضى، الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن.

وصرح دكتور تيدروس، بأن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة، مجددا الدعوة لحماية المرافق الصحية والمدنيين، حيث قال "إن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يمكن تبريره"، داعيا إلى وقف إطلاق النار الآن.

فيما قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إجلاء في وقت مبكر من أمس السبت لـ2500 نازح كانوا موجودين بالمستشفى، متابعة، "وقد غادر النازحون مع عدد من المرضى وموظفي المستشفى قبيل وصول فريق الأمم المتحدة".

وأضافت المنظمة، أنه وبسبب قيود الوقت المرتبطة بالوضع الأمني، تمكن الفريق من قضاء ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء الذي وصفوه بأنه "منطقة موت"، وقالوا إن الوضع فيه يائس، وذكروا أن علامات القصف والطلقات النارية كانت واضحة، كما شاهد الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، حيث قيل لهم إن أكثر من 80 شخصا دُفنوا بها.

وأوضحت المنظمة، أن نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى، خلال الأسابيع الستة الماضية، أدى إلى توقف عمل مستشفى الشفاء الذي كان أكبر مستشفيات غزة وأكثرها تطورا، حيث لاحظ فريق الأمم المتحدة أنه بسبب الوضع الأمني، كان من المستحيل على العاملين بالمستشفى القيام بإدارة النفايات بشكل فعال، فكانت الممرات وأرضية المستشفى مليئة بنفايات طبية وصلبة، بما يزيد خطر العدوى.

وأكدت المنظمة، أنه المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدث إليهم الفريق، كانوا يشعرون بالرعب على سلامتهم وصحتهم وناشدوا إجلاءهم، فلا يزال بالمستشفى 25 من العاملين الصحيين و291 مريضا، فيما لقي عدد من المرضى مصرعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب توقف الخدمات الطبية.

وأكدت المنظمة، أنه من بين المرضى الموجودين بالمستشفى 32 رضيعا في حالة حرجة للغاية، وشخصان في قسم الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي، و22 مريضا يحتاجون لغسيل الكلي، والغالبية العظمى من المرضى هم من ضحايا إصابات الحرب، بمن فيهم مصابون بكسور معقدة وبتر وإصابات في الرأس وحروق، و29 شخصا بإصابات في العمود الفقري لا يستطيعون الحركة بدون مساعدة طبية.

ونظرا للوضع الحالي للمستشفى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وشركاؤها يضعون بشكل عاجل خططا للإجلاء الفوري لمن تبقى من المرضى والموظفين وأسرهم، خلال الـ24 أو الـ72 ساعة المقبلة، حسب ضمانات المرور الآمن من أطراف الصراع، سيتم الترتيب لمهمات إضافية للنقل العاجل للمرضى من مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

إلا أن المنظمة أشارت إلى أن هذين المستشفيين يعملان بشكل يتخطى قدرتهما الاستيعابية، وأن الإحالات الطبية من مستشفى الشفاء ستزيد العبء على العاملين بهما.

وجددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها لبذل جهود جماعية لوقف الأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة، ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب، الوصول الإنساني بدون عوائق لجميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وقف الهجمات على الرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية الحيوية.

وقالت المنظمة: "إن المعاناة الرهيبة لسكان غزة تتطلب أن نستجيب فورا وبشكل حاسم، بإنسانية ورحمة".