هآرتس: مروحية إسرائيلية ضربت مستوطنين محتفلين يوم هجوم 7 أكتوبر

كشف تحقيق صحفي لجريدة هآرتس العبرية عن تسبب المروحيات الإسرائيلية في إرشاد مقاتلي المقاومة لمكان الحفل الإسرائيلي قرب مستوطنة ريعيم بجانب قيام المروحية باستهداف المستوطنين بالخطأ يوم هجوم السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني دون ذكر اسمه إن طائرة مروحية إسرائيلية قدمت للمساندة قامت باستهداف جمهور مهرجان الطبيعة بالخطأ والذي شهد سقوط نحو ٣٠٠ مستوطن قتلي ضمن هجوم السابع من أكتوبر مطلع عملية طوفان الأقصى.

وأضاف المصدر إن تلك المروحيات تسببت بإرشاد مقاتلي المقاومة لمكان المهرجان المكتظ بالجماهير رغم عدم معرفة المقاومة المسبقة بوجود المهرجان.

واستدل المصدر علي عدم علم المقاومين بالمهرجان بأن اتجاه الهجوم تم من شارع بعيد عن اتجاه السياجالحدودي مع قطاع غزة موضحا أن رؤية المقاتلين للمروحيات والمظلين متجهين لمكان المهرجان هو الذي جذبهم للمجيء.



وتابع المصدر أن المقاومين الفلسطينيين كانوا يبحثون عن مستوطنة ريعيم والدليل مقطع من كاميرا الرأس لأحد، المقاتلين الذي كان يسأل أحد الرهائن عن مكان مستوطنة ريعيم في دلالة علي أنها كانت هدف الهجوم الأصلي.

ويذكر أن مهرجان الطبيعة الذي حضره 4000 مستوطن إسرائيلي كان مقرر له أن، ينتهي يوم الجمعة ٦ أكتوبر ولكن الجهات المسؤولة الإسرائيلية سمحت بتمديده ليوم السبت ٧ أكتوبر الذي صادف يوم عملية طوفان الأقصى.