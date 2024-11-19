ارتفاع حاد في أسعار النفط

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الاثنين في ظل المخاوف من تراجع الإمدادات بسبب تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا وتوقف الإنتاج في حقل سفيردروب النرويجي نتيجة انقطاع الكهرباء.

كما ساهم تراجع قيمة الدولار امام العملات الرئيسية في تعزيز أسعار الخام.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 14ر2 دولار أي بنسبة 2ر3% إلى 16ر69 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل. كما ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 31ر2 دولار بنسبة 27ر3% إلى 35ر73 دولار للبرميل تسليم يناير/كانون الثاني المقبل.

يأتي ذلك في حين يقيم المتعاملون احتمالات اضطراب إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية مع اشتداد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا مطلع الأسبوع الحالي.

وقال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما "مكثفا" بالصواريخ استهدف البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا.

في الوقت نفسه فإن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الولايات المتحدة أثار المخاوف من الرد الروسي حيث وصف عضو مجلس الشيوخ الروسي فالديمير دخباروف هذ القرار بانه "خطوة مسبوقة نحو حرب عالمية ثالثة".

وجاء التغيير في الموقف الأمريكي عقب استعانة روسيا بقوات برية كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا وهو التطور الذي أثار القلق في واشنطن وكييف.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قصف بلاده بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع يعتبر تدخلا مباشرا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب الروسية الأوكرانية.

من ناحية أخرى يجري العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حقل نفط سفيردروب النرويجي لاستئناف الإنتاج فيه.