ترامب: استثناء مصر من قرار حظر السفر لعلاقتها الوثيقة مع أمريكا

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر مستثناة من القرار الجديد الذي أصدره بشأن حظر سفر 12 دولة للولايات المتحدة.

ورد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على سؤال عن عدم وجود مصر في قائمة حظر السفر، قائلا: "مصر دولة نتعامل معها بشكل وثيق، وتبقي الأمور تحت السيطرة، الدول في القائمة لا تسيطر بشكل جيد ونحن لا نريد أشخاصا سيئين في بلدنا".

وبسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظراً على السفر إلى الولايات المتحدة من 12 دولة، إلى جانب "قيود سفر جزئية" على 7 دول إضافية.

وأكد الرئيس الأمريكي إمكانية مراجعة القائمة في حال إجراء "تحسينات جوهرية"، وإضافة دول أخرى مع ظهور "تهديدات جديدة".

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها ترامب بحظر السفر من دول محددة. وكان قد وقّع أمراً مماثلاً في عام 2017، خلال ولايته الأولى، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويدخل الحظر حيّز التنفيذ يوم الإثنين الساعة 12:01 (05:01 بتوقيت جرينتش). ولم يُحدد تاريخ انتهاء سريانه؛ ويدعو القرار إلى مراجعة دورية.

• ما هي الدول المتأثرة؟



أفغانستان

ميانمار

تشاد

الكونغو برازافيل

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

ليبيا

الصومال

السودان

اليمن

• سبع دول إضافية



هناك سبع دول إضافية يواجه مواطنوها قيوداً جزئية على السفر إلى الولايات المتحدة:

بوروندي

كوبا

لاوس

سيراليون

توغو

تركمانستان

فنزويلا

ولن تتمكن الدول التي شملها الحظر الجزئي من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرات معينة.