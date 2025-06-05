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رد إيلون ماسك، اليوم الخميس، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب تقارير أفادت بتنامي خلافهما حول مشروع قانون الضرائب والموازنة الضخمة.

وعلق الملياردير الأمريكي عبر منصته "إكس" بينما كان ترامب يتحدث في المكتب البيضاوي.

وكتب ماسك معلقا على فيديو لترامب يقول فيه: إن مستشاره السابق مستاء من فقدان الدعم للسيارات الكهربائية: «لا بأس».

ثم كتب "خاطئ"، بعدما قال ترامب إن ماسك كان على علم مسبق بما يسمى "مشروع القانون الضخم".

وقال إيلون ماسك: "لولا دعمي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 49 مقارنة بـ51 مقعدا في مجلس الشيوخ".

وكان إيلون ماسك، يرد على تصريح ترامب في المكتب البيضاوي، الخميس، بأنه لا يحتاج إلى ماسك للفوز في الانتخابات.