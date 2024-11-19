السوداني: رسالة الكيان الصهيوني لمجلس الأمن ذريعة للاعتداء على العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة التي أرسلها "الكيان الصهيوني" إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للإعتداء على العراق تحقيقاً لمساعي "الكيان" المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.

وشدد السوداني خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة على" أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق".

كما جدد "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني" .

ودعا السوداني الحكومة العراقية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد ذكر أمس الإثنين أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي دعاه فيها إلى الضغط على الحكومة العراقية لوضع حدّ لهجمات تشنّها على أسرائيل "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

وأتهم ساعر «عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وألوية بدر، وحركة النجباء، وأنصار الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، وقال إنها فصائل تابعة لـ«الحشد الشعبي»، متهماً تلك الهيئة العسكرية العراقية بتلقي الرعاية من الحكومة العراقية والتوجيهات من إيران,

وطالب ساعر الحكومةَ العراقية بالوفاء بالتزاماتها في منع تلك الهجمات، وقال إن "إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها".