مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو ارتكاب فرد شرطة خطأ أثناء عمله بمنطقة الأهرامات

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أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لعنصر بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب فرد شرطة خطأ مسلكيًا بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم"، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطي المذكور لتجاوزاته.

وأكد المصدر، أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة"، والزعم بكونها "حديثة" يدلل على حالة الإفلاس التي تمر بها.

ويأتي ذلك في إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها.