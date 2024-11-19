 مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو ارتكاب فرد شرطة خطأ أثناء عمله بمنطقة الأهرامات - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 8:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو ارتكاب فرد شرطة خطأ أثناء عمله بمنطقة الأهرامات

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 8:35 م

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لعنصر بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب فرد شرطة خطأ مسلكيًا بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم"، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطي المذكور لتجاوزاته.

وأكد المصدر، أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة"، والزعم بكونها "حديثة" يدلل على حالة الإفلاس التي تمر بها.

ويأتي ذلك في إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك