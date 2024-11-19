النني ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

نعى محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ، الذي وافته المنية متأثرا بتوقف القلب في مباراة فريقه أمام القزازين.

قال النني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

أضاف:" ببالغ الحزن و الصبر أنعي وفاة اللاعب محمد شوقي رحمه الله و الهم أهله الصبر والسلوان".

وكان محمد شوقي قد سقط في مباراة كفر الشيخ والقزازين بشكل مفاجئ خلال أحداث المباراة، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا.

وعاد قلب محمد شوقي للنبض بعد الصدمات الكهربائية، بعد تردد وفاته بعد اصابته بمباراة القزازين مع نادي كفرالشيخ، إلا أن الحالة لم تتحسن كثيرا على غرار الراحل أحمد رفعت.