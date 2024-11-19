استمرار البحث عن جثمان شاب توفي أثناء التنقيب عن الآثار في الأقصر

يواصل مجلس مدينة أرمنت في الأقصر بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، عمليات البحث عن جثمان شاب في منطقة أرمنت الحيط بالبر الغربي، كان قد لقي حتفه داخل بئر بعمق 30 مترًا في أثناء محاولته التنقيب عن الآثار في منطقة الرزيقات، وذلك لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد والد الشاب المتوفى، أن أعمال البحث تُجرى على نفقة الأسرة، بعد موافقة النيابة العامة على طلب الأسرة وقد بلغت تكلفتها حتى الآن 160 ألف جنيه.

وأشار والد الشاب إلى أن مجلس مدينة أرمنت قد أرسل مؤخرًا سيارة شفط مياه ولودر؛ للمساعدة في عمليات البحث، موضحًا أن البئر بعمق 30 مترًا ويتطلب معدات هندسية كبيرة وثقيلة للوصول إلى جثمان نجله.

وكان مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالمديرية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أرمنت عن مصرع شاب يدعى "فارس سلطان"، يبلغ من العمر 24 سنة، في قرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت في أثناء التنقيب عن الآثار.

وتم القبض على 5 أشخاص آخرين، من بينهم صاحب المنزل الذي جرت فيه عملية التنقيب بشكل غير قانوني.