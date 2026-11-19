نجح المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي السابق، ومنتخب مصر في لفت الأنظار داخل نادي برشلونة، بعدما حظي بتقدير كبير من مسؤولي النادي، الذين يرون أنه يمتلك موهبة استثنائية وإمكانات نادرة تؤهله ليصبح أحد المهاجمين البارزين في المستقبل، وذلك رغم مشاركته لمدة 12 دقيقة فقط خلال الموسم الحالي.

وكشف بويان كركيتش، منسق كرة القدم في برشلونة والمسؤول عن متابعة تطور المواهب الشابة داخل النادي، عن قناعته الكبيرة بقدرات اللاعب المصري، في إشارة إلى الثقة التي يحظى بها رغم محدودية مشاركاته مع الفريق الأول.

وكان ملف التعاقد مع مهاجم صريح من أبرز القضايا التي شغلت برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يُخف النادي اهتمامه بالأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي أبدى بدوره رغبة في ارتداء قميص الفريق الكتالوني، لكن أتلتيكو مدريد تمسك بخدماته، ما دفع برشلونة إلى البحث عن بدائل أخرى.

وفي النهاية، لجأ المدرب الألماني هانز فليك إلى تجربة رافينيا في مركز المهاجم الصريح، كما انضم جابرييل جيسوس إلى الخيارات المتاحة، بالتزامن مع اتخاذ خطوة مهمة تمثلت في منح حمزة عبد الكريم دورًا ضمن حسابات الفريق الأول.

ولم يحصل المهاجم المصري على فرص كثيرة تحت قيادة فليك، إذ شارك في مباراتين فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، بإجمالي 12 دقيقة، بواقع 4 دقائق أمام رايو فاليكانو و8 دقائق أمام خيتافي، لكن ذلك لم يؤثر في تقييم النادي لإمكاناته.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الجهاز الفني في برشلونة مقتنع بقدرات حمزة عبد الكريم الكبيرة، ويرى فيه مشروع مهاجم مميز للمستقبل، وهو ما يفسر استمرار الحديث عنه داخل أروقة النادي رغم قلة ظهوره في المباريات.

وتابع: "لدينا أفضل مهاجمين في العالم، وبالنسبة لحمزة فإنه سيصبح بين الأفضل، لقد أظهر فطرة تهديفية في فترة الإعداد للموسم الجديد، إنها جودة نادرة نمتلكها".

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يشعرون بالرضا عن سلوك اللاعب المصري والتزامه وتواضعه، خاصة أنه تنقل خلال الموسم الحالي بين الفريق الأول والفريق الرديف وفرق الشباب، دون أن يتغير سلوكه، إذ ظل ملتزمًا بصورة مثالية في جميع المراحل.