أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، زيارة ميدانية موسعة إلى كلية البريمي الجامعية بسلطنة عُمان الشقيقة، وكان في استقبالهما الدكتور ياسر فؤاد، عميد كلية البريمي الجامعية، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية الجارية للسلطنة، وتجسيدًا للدور الإقليمي الرائد لجامعة عين شمس ومكانتها كمنارة لتصدير التعليم والمعرفة والخبرات الأكاديمية في المنطقة العربية، وتأكيدًا لعمق الروابط التاريخية والأكاديمية بين مصر وسلطنة عُمان.

وتأتي الزيارة في ضوء مسيرة التعاون المثمر والارتباط الأكاديمي الممتد على مدار خمسة عشر عامًا بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية، والذي أثمر عن شراكة استراتيجية نموذجية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتلبي احتياجات سوق العمل الخليجي والعربي بكوادر قانونية مؤهلة.

وخلال زيارتهما لكلية البريمي الجامعية، تفقد رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق القاعات الدراسية والمرافق التعليمية داخل حرم الكلية، كما اطلعا على الخطة الاستراتيجية للكلية ورؤيتها المستقبلية للتطوير، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لتبادل الأفكار والخبرات لدعم مسيرة التحديث الأكاديمي والإداري واستكمال خطط التطوير بالكلية.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذه الزيارة تعكس التزام الجامعة الراسخ برسالتها الإقليمية في نشر المعرفة وتصدير الخبرات التعليمية المتميزة إلى الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس تضع إمكاناتها العلمية والبحثية كافة لدعم الأشقاء في سلطنة عُمان.

وأضاف أنه يعتز بالشراكة الاستراتيجية الممتدة لـ15 عامًا مع كلية البريمي الجامعية، والتي تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل الأكاديمي العربي، مؤكدًا الحرص من خلال الزيارة الحالية واللقاءات الرسمية على استشراف آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم العالي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن اتفاقية الارتباط الأكاديمي مع كلية البريمي الجامعية شهدت تطورًا نوعيًا منذ انطلاقها ببرنامج البكالوريوس في القانون، مرورًا بطرح برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص، وصولًا إلى إطلاق برنامج الدكتوراه في القانون العام والخاص، ليصبح بذلك أول برنامج دكتوراه في القانون يُطرح على مستوى سلطنة عُمان.

وأكد اضطلاع كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدور محوري في ضمان جودة العملية التعليمية بالبرنامج، من خلال المراجعة المستمرة للمناهج وأدوات التقييم، وتنفيذ ورش عمل للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الإصدارات والأبحاث العلمية، لضمان تخريج كوادر قانونية تتصدر المراتب الأولى إقليميًا.

يُذكر أن اتفاقية الارتباط الأكاديمي بين جامعة عين شمس (ممثلة في كلية الحقوق) وكلية البريمي الجامعية، والتي تُجدد كل عشر سنوات باتفاق الطرفين، تُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات الثقافية والعلمية بين المؤسستين؛ إذ انطلقت بطرح تخصص القانون لدرجة البكالوريوس، وأي تخصصات أخرى يُتفق عليها لاحقًا، بهدف ضمان تقديم برامج ذات جودة أكاديمية عالية تحقق رؤية الكلية ورسالتها في جعل طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها يتصدرون المراتب الأولى في المجالات القانونية كافة.

وتحدد الاتفاقية الأهداف الرئيسية ومجالات التعاون وأدوار جميع الأطراف وفق مشروعات تُصمم بناءً على احتياجات وأولويات كلية البريمي الجامعية، حيث تشمل تقديم الاستشارات وتنمية القدرات العلمية والإدارية للعاملين بالكلية، بما في ذلك توفير المنح الدراسية والتدريبية المتفق عليها.

وتنص الاتفاقية، في مجال قياس الأداء العلمي وضبط الجودة، على تطبيق معايير الجودة الأكاديمية المعتمدة على العملية التعليمية بالشراكة مع جامعة عين شمس، لضمان أعلى مستويات الجودة في المخرجات، مع التزام الطرفين بمراقبة تنفيذ هذه المعايير ورفع تقارير دورية مفصلة حول مسار الدراسة والتحصيل العلمي لمجالس المؤسستين.

ويتعاون الطرفان كذلك في كل ما من شأنه الارتقاء بالأداء الأكاديمي بالكلية إلى أعلى المستويات، من خلال تبادل الدراسات والمطبوعات والإصدارات العلمية والمشاركة في الأعمال البحثية ذات النفع العام.

بينما يتولى ممثل كلية الحقوق بجامعة عين شمس تقديم المشورة المستمرة لبرنامج القانون عبر مراجعة المناهج وأدوات تقييمها وتقديم الملاحظات التطويرية بشأنها، فضلًا عن عقد لقاءات دورية وتنفيذ ورش عمل للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.

ويُشار إلى أن هذه الشراكة الأكاديمية شهدت توسعًا متدرجًا وناجحًا؛ فبعد انطلاقها ببرنامج البكالوريوس في القانون، امتدت لتشمل الشراكة في طرح برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص.

وتُوجت مؤخرًا بإطلاق برنامج الدكتوراه في القانون العام والخاص، ليصبح برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية أول برنامج أكاديمي يطرح درجة الدكتوراه في القانون على مستوى سلطنة عُمان.