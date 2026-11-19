نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، اليوم الرابع من البرنامج التدريبي بعنوان "إدارة المخاطر وخطط الطوارئ بالمؤسسات الحكومية"، وذلك بالقاعة الإرشادية بالمديرية، ضمن جهود تطوير الأداء البحثي والإرشادي وتعزيز كفاءة العاملين في المؤسسات الحكومية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبرعاية عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وسعد موسى، نائب رئيس المركز، وإشراف رحاب رخا، وكيل المعهد لشئون المحطات.

ونُفذت الفعاليات بتوجيهات أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ودعاء خميس محمد، مديرة إدارة شئون الإرشاد الزراعي، بحضور عدد من العاملين بالمديرية، وإيمان عوض سراج، رئيس الوحدة البحثية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالصبحية.

وتناول شريف رشاد، الباحث بمعهد بحوث الإرشاد والتنمية الريفية، خلال محاضرة بعنوان "القيادة الإدارية وإدارة الأزمات في المؤسسات الحكومية"، الفرق بين القيادة والإدارة، ومفهوم القيادة الإدارية وأهميتها، وصفات وخصائص القيادة الناجحة.

كما استعرض مفهوم الأزمة وأنواعها ومراحل تطورها، وأهمية التخطيط الاستباقي في إدارة الأزمات، وخطوات إعداد خطة متكاملة للتعامل معها، ودور القيادة الإدارية في اتخاذ القرارات وإدارة المواقف الطارئة.

وشهدت الفعاليات مناقشات واستفسارات من المشاركين حول محاور التدريب، جرى الرد عليها وتوضيح الجوانب العملية المرتبطة بإدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات داخل المؤسسات الحكومية.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية ومركز البحوث الزراعية، لنقل الخبرات العلمية والتطبيقية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.