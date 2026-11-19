أكد أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء عن جدارة واستحقاق، ويعكس الشخصية القوية للفريق.

وأوضح خيري أن حصد اللقب يمثل إنجازًا مهمًا للاعبين، خاصة أن المباراة النهائية جاءت أمام منافس قوي، وهو ما تطلب بذل أقصى جهد ممكن من جميع عناصر الفريق لتحقيق الفوز.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق خاض المواجهة بتركيز كبير، وكان هدفه منذ البداية حسم اللقب، مؤكدًا أن التعاون بين اللاعبين والالتزام بالتعليمات الفنية كانا من أبرز عوامل تحقيق الانتصار.