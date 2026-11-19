تأكد غياب المدافع الدولي المصري محمد عبدالمنعم عن صفوف فريقه نيس الفرنسي في المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وذلك بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وجاء الإعلان الرسمي على لسان أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لنادي نيس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عقده اليوم الخميس للحديث عن استعدادات الفريق لاستضافة بطل أوروبا على ملعب "أليانز ريفييرا".

وكان عبدالمنعم الذي غاب أيضاً عن صفوف منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لنفس السبب قد تخلف عن المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية الرئيسية لفريقه، قبل أن يظهر لاحقاً وهو يؤدي تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة لمواصلة برنامجه العلاجي تمهيداً للعودة إلى الملاعب.

وفي ظل هذا الغياب المؤثر في قلب الدفاع، يدرس بانتالوني الدفع بالمدافع الغاني أليدو سيدو كبديل أساسي لتعويض النجم المصري، رغم أن سيدو خضع بدوره لتدريبات استشفائية خفيفة إلى جانب زميله كزافييه ماندزا.

وأوضح مدرب نيس أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع الأحمال البدنية لعدد من لاعبي الفريق الأول العائدين لتوهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن إصابة محمد عبدالمنعم تظل الغياب الاضطراري الوحيد في قائمة الفريق قبل الصدام القوي أمام النادي الباريسي.