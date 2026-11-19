اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، 4 مخططات تفصيلية وتعديلات عمرانية بعدد من المناطق والقرى بمراكز المحافظة، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني والحد من البناء العشوائي وتحقيق الانضباط العمراني.

وشملت المخططات منطقة استكمال بريك يونس وقرية أبو المطامير البحرية بمركز أبو المطامير، وتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الطفلة بمدينة الدلنجات، وقرية خربتا بمركز كوم حمادة.

ومن المقرر العمل بالمخططات فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت المحافظ أن اعتماد المخططات يسهم في توفير بيئة عمرانية آمنة ومخططة، وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط التنمية، وتيسير إقامة مشروعات الخدمات والمرافق.