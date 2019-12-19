عجمان يفلت من الهزيمة أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

أفلت فريق عجمان من الهزيمة أمام مضيفه الشارقة وتعادل معه 1 - 1 اليوم الخميس في المرحلة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب الظفرة على العين 2 - 1 والفجيرة على بني ياس 1 - صفر والنصر على حتا 2 - 1 .

وعلى ملعب استاد الشارقة، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله ايجور كورونادو في الدقيقة 66 ثم أدرك وليام أوسو التعادل لعجمان قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الشارقة رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه شباب الأهلي دبي الذي يلتقي خورفكان في مباراته بالمرحلة غدا الجمعة، كما رفع عجمان رصيده إلى تسع نقاط ليصعد إلى الركز الحادي عشر.

وتغلب النصر على مضيفه حتا 2 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد حتا عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وجاء هدفا النصر في الدقيقتين 38 و76 وسجلهما محمود خميس وخوسيه كلايتون سانتوس لاعب حتا، بالخطأ في مرمى فريقه، بينما جاء هدف حتا في الدقيقة 54 وسجله كريستيان لوبيز من ضربة جزاء.

وتغلب الظفرة على مضيفه العين 2 - 1 ليرفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد العين عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وسجل دييجو جارديل وجواو بيدرو هدفي الظفرة في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و60، بينما سجل كايو كانيدو هدف العين في الدقيقة 51 وجاء من ضربة جزاء.

واستعاد الفجيرة مذاق الانتصارات من جديد بعد ست هزائم متتالية، وتغلب على بني ياس بهدف وحيد سجله عبد الله حسن خلفان بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة.

ورفع الفجيرة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الثامن.