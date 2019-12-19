المعارضة السورية: 3 قتلى و21 جريحا في قصف جوي روسي على إدلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، مقتل ٣ مدنيين وإصابة 21 آخرين جراء قصف جوي روسي على مناطق في محافظة ادلب شمال غرب سوريا اليوم الخميس .

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) " أطلقت طائرات حربية روسية صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ في ريف ادلب الجنوبي الشرقي صباح اليوم ".

وأكد المصدر مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل وإصابة 11 اخرين ، وايضا إصابة أكثر من 10 اشخاص في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان .

وأضاف المصدر أن " الطيران الحربي الروسي قصف منذ ساعات الفجر بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين بلدات وقرى دير سنبل وسرجة بزابور والناجية وفركيا و في ريفي إدلب الجنوبي والغربي ، وسط حركة نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق الى ريف ادلب الشمالي ".

من جانبه قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري لـ ( د. ب. أ ) أن " كثافة القصف الروسي على مدن وبلدات ريف ادلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضي هو تمهيد لتقدم القوات الحكومية والروسية باتجاه مدينة معرة النعمان ومناطق أوتوستراد حلب حماة ".

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ ( د. ب.أ ) إن " الطائرات الحربية السورية استهدفت مقراً لحركة أحرار الشام قرب بلدة معرشورين بريف ادلب الجنوبي ما أدى مقتل خمسة عناصر بالموقع ".

وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية خلال اليومين الماضيين أكثر من 200 غارة على مناطق ريف ادلب الجنوبي والغربي .