نائب رئيس وزراء تايلاند يطالب البنك المركزي بالتدخل للحد من ارتفاع العملة المحلية

قال سومكيد جاتوسريبيتاك، نائب رئيس وزراء تايلاند، للصحفيين في العاصمة بانكوك، اليوم الخميس، إن لدى البنك المركزي الكثير من الأدوات للمساعدة في وقف ارتفاع قيمة الباهت التايلندي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن ارتفاع سعر الباهت يضر بصادرات تايلاند، وبخاصة المنتجات الزراعية، كما يقلص قيمة عائدات التصدير.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه يود أن يعمل البنك المركزي بشكل وثيق مع وزارة المالية لمواجهة مشكلة ارتفاع قيمة الباهت والمشكلات الاقتصادية الأخرى.

كما أشار إلى أن مساحة الحركة أمام الحكومة لاستخدام أدوات السياسات المالية خلال العام المقبل محدودة، حيث استخدمت بالفعل جميع هذه الأدوات تقريبا، وعليها الالتزام بقانون الانضباط المالي.

ومن المنتظر أن يبقي البنك المركزي التايلندي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت بعد خفضها مرتين خلال العام الحالي، حيث إن الخفض يضر بمصالح المودعين.