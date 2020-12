اليوم العالمي للغة العربية: كيف احتفى العرب حول العالم بلغة الضاد؟

يحتفل العرب حول العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية.

وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

#اليوم_العالمي_للغه_العربيه

وبهذه المناسبة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي #اليوم_العالمي_للغه_العربيه الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية، مؤكدين من خلاله على دور الجميع في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى.

فقال تيسير النعيمي: "نتمسك بهويتنا وبالضاد، لغتنا العربية سيدة اللغات، فيها من الجمال والإبداع ما يجعلها بحر البيان والبلاغة، يكفيها فخراً وشرفاً أنها وسعت كتاب الله عز وجل لفظاً وغايةً. هي بحق منارة الإبداع والتألق والجمال".

وطالب آخرون باحترام هذه اللغة، ورفضهم لمن يرى في اللغة الغربية حضارة وفي العربية تخلفا.

فقالت ليليان: "في اليوم العالمي للغة العربية يا ريت تُحترم هيدي اللغة أكثر خاصة مننا نحنا العرب يلي مفكرين الحضارة هي باستخدام yes و no و so و déja و d'accord و غيرها من الكلمات والعبارات يلي صار من خلالها البعض عم يعتبر لغته العربية وكأنها لغة تخلف".

وتحدث آخرون عن جمال اللغة العربية، وغناها بالمفردات والمعاني.

فقالت سوزان: "هي لغتنا الأم الغنيّة بالمفردات والمعاني، لا تكسروها، وتذكروا أن المبتدأ دائما مرفوع، هي ما تبقى من جمال في هذه الأمة التعيسة، لنعش جمال اللغة ولنستحضر قوة المعاني عند كل شعور بالضعف أو العجز، هي بمثابة صدى صوت أمي، التي نطق بها قلبي قبل لساني".

مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟

وبحسب منظمة اليونيسكو، فإن موضوع اليوم العالمي للغة العربية لعام 2020 هو مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟

وتنظم اليونسكو اليوم اجتماعاً افتراضياً مع أكاديميين ومهنيين مختصين باللغة العربية، ستستهل من خلاله نقاشاً عالمياً لبحث الدور الذي تضطلع به مجامع اللغة في صون وحماية اللغة العربية وضرورة وجود هذه المجامع.

وسيقدم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2020 من خلال بحث هذه المسائل، فرصة للتفكير في دور مجامع اللغة في المساعدة على إحياء استخدام اللغة العربية الفصحى والنهوض بها، ومناقشة هذا الدور، كما سيكون هذا اليوم فرصة لاستعراض غنى اللغة العربية وأهميتها العالمية والاحتفاء بها.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية‬، أطلقت وزارة الثقافة والشباب في الإمارات العربية المتحدة تقريرا حول حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي يشخص واقع اللغة العربية.

وتضمن التقرير مجموعة من الكلمات الافتتاحية ومقالات الرأي ودارسات الحالة للنهوض باللغة العربية في مختلف مناحي الحياة.