البحرية التايلاندية تبحث عن 31 بحارا بعد غرق سفينتهم

تواصل البحرية التايلاندية البحث عن 31 بحارا، وذلك بعد أن غرقت سفينة بحرية وعلى متنها عدد كبير منهم.

وكانت السفينة على بعد 37 كيلومترا من الشاطئ الجنوبي الغربي للبلاد في خليج تايلاند، عندما انقلبت في المياه.

وقد أنقذ بعض البحارة لأنهم قفزوا في زورق نجاة طبقا لصور لقوات البحرية الملكية التايلاندية، التي أكدت إنقاذ 75 شخصا، ويتم البحث عن 31 آخرين، وفق وكالة سبوتنيك.

وتعمل طائرات هليكوبتر وفرقاطات وسفينة برمائية على البحث عن ناجين، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث الذي أصيب فيه أيضا 5 أشخاص بجروح خطيرة.

وأكدت البحرية تضرر نظام السفينة الإلكتروني ما أدى إلى غرقها، بعد فقدان السيطرة عليها.

والسفينة الغارقة HTMS Sukhothai تم تشغيلها في عام 1987 وتم بناؤها في الولايات المتحدة من قبل شركة Tacoma Boatbuilding التي تم حلها الآن، وفقا للمعهد البحري الأمريكي.