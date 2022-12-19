تراجع كبير فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1650 جنيها

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شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 ديسمبر فأنخفضت أسعار الذهب بنحو 100 جنيه لتصل أسعار عيار 21 إلى 1650 جنيها وفقا لنادي نجيب سكريتر شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وفقا لنجيب انخفضت أسعار جرام 18 لتصل إلى مستوى 1507 جنيهات كما تراجع عيار 24 ليسجل 1993 جنيها وتراجع الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه ليصل إلى 14000 جنيه.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا خلال التعاملات المبكرة، اليوم لتخسر نحو 2.4 دولار في التعاملات الفورية.

هبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.14% إلى مستوى ألف و790.99 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 هامشيًّا بنحو 0.04% إلى ألف و800.8 دولار للأوقية.