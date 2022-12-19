نائب يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاقتصاد: أحذر من أزمة دولارية بمصر

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية تدخل الحكومة، والبنك المركزي المصري، باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظا على الاقتصاد المصري بسبب مشكلات الدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء توجيه بيان عاجل للحكومة بشأن انتشار السوق السوداء للدولار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بينه وبين السعر الرسمي في البنوك بين 5 و10 جنيهات في الدولار الواحد.

وحذر من أن هناك أزمة دولارية في مصر، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى وجود ممارسات من بعض المواطنين على التواصل الاجتماعي الذين يروجون لبيع وشراء الدولار أغلى من قيمته الحقيقة، قائلا: "هناك حملة ممنهجة ضد الدولة والاقتصاد القومي".

وقال: "على الدولة توفير العملة وحل الأزمة؛ لأن الأمر لا يمكن السكوت عنه"، لافتا إلى أن بعض المصريين في الخارج أيضا لا يقومون بدورهم في تحويل أموالهم إلى داخل مصر، ويتم التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

ووجه النائب عمرو درويش، رسالة للمتلاعبين في الدولار، قائلا: "ما يكسبه أي مواطن من هذه التجارة حرام".