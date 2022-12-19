بدء محادثات بين إسلام أباد وطالبان باكستان للإفراج عن رهائن

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بدأت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، محادثات لمحاولة تسوية مواجهة مع مسلحين إرهابيون يحتجزون العديد من أفراد الأمن كرهائن بعد استيلائهم على مركز لمكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد يوم الأحد.

وطوقت قوات الأمن مركز الاستجواب قرب بلدة بانو حيث يتحصن نحو 20 مسلحا من (حركة طالبان باكستان)، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب متحدث باسم حكومة الإقليم، يطالب المسلحون بعبور آمن إلى أفغانستان المجاورة التي تحكمها حركة طالبان المتطرفة.

وقال محمد علي سيف المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا لوكالة رويترز "نجري مفاوضات مع القادة الكبار في طالبان الباكستانية في أفغانستان".

وأوضح سيف أن مسؤولا واحدا على الأقل عن مكافحة الإرهاب قُتل على يد المسلحين الذين خطفوا أسلحة حراسهم أثناء استجوابهم، بحسب السلطات. وأردف سيف أن العديد من أعضاء حركة طالبان باكستان المهمين موجودون في المركز.

ولم يذكر عدد أفراد الأمن المحتجزين كرهائن. لكن ضابط مخابرات قال لرويترز إن هناك ستة رهائن، أربعة من الجيش واثنان من مكافحة الإرهاب.

ودأبت طالبان باكستان على استخدام العنف في محاولة للسيطرة على البلاد وكثفت الحركة هجماتها منذ أعلنت إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة الشهر الماضي.