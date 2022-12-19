إصابة 36 شخصا جراء تعرض طائرة أمريكية لاضطرابات جوية شديدة

أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية اليوم الاثنين، إصابة 36 شخصا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة.



وأوضحت خدمات الطوارئ في بيان لها - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.



وأضافت أن "فرق الطوارئ عالجت بعض الأشخاص وجرى نقل 11 شخصا إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم، حيث تضمنت الإصابات جروحا خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي".



من جهتها، قالت شركة الطيران، في بيان عبر "تويتر"، إن الرحلة التي كانت متجهة من فينيكس (ولاية أريزونا) إلى هونولولو، وواجهت اضطرابات جوية شديدة، هبطت بأمان في هونولولو.