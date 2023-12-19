دوت صافرات الإنذار في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل في أعقاب فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ74 والذي أسفر عن استشهاد قرابة الـ20 ألف شخص، وإصابة أكثر من 55 ألفا آخرين.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان صحفي - أن ملايين الإسرائيليين يبحثون عن ملجأ من صواريخ المقاومة التي أطلقت بغزارة اليوم، مشيرا إلى مقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، أعلن أمس مقتل خمسة من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.. وبهذا ترتفع حصيلة قتلاه المعلن عنها منذ بدء "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 461 قتيلا، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر الماضي.