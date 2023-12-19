 صحة غزة: إسرائيل احتجزت 240 شخصا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: إسرائيل احتجزت 240 شخصا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 3:38 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19,667 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية احتجزت 240 شخصا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، وفق شبكة العربية.

وأضاف أن قوات الاحتلال حولت المستشفى لثكنة عسكرية واعتقلت ستة من الكوادر الطبية منهم مدير المستشفى، بالإضافة إلى مريض ومرافق.

وذكر القدرة، أن من ضمن المحتجزين في المستشفى 80 شخصا من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا، وأنهم محتجزون بلا ماء ولا طعام ولا دواء، وأن القوات تمنع الحركة بين الأقسام.


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