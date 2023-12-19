جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته على مخيم جباليا للاجئين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على جباليا، المعقل المحاصر لحركة حماس في شمالي قطاع غزة.

وقال البريجادير جنرال بجيش الاحتلال إيتسيك كوهين، في بيان صحفي، إن فرقته سيطرت على المدينة، وهي مخيم حضري للاجئين مترامي الأطراف.

ووفقا للقائد بجيش الاحتلال فقد قتل جنود الاحتلال "مئات الإرهابيين " في معارك في جباليا، واستسلم هناك 500 " "من الإرهابيين المشتبه بهم"، وقال إن بعضهم شارك في الهجوم الذي وقع ضد الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي، بحسب زعمه.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته دمرت أيضا مراكز قيادة ومنشآت لإنتاج الصواريخ في المنطق، ولم يتسن التأكد حتى الآن من تلك المعلومات بشكل مستقل، بحسب ادعائه.

ويعتبر مخيم جباليا للاجئين قاعدة مهمة لحركة حماس التي أسفر هجومها على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي عن مقتل 1200 شخص.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية انتقامية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، فضلًا عن عملية برية في القطاع الساحلي، أسفرت حتى الأن عن استشهاد أكثر من 19600 شخص، وفقا للسلطة الصحية التي تسيطر عليها حماس هناك.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، إن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على جباليا، بعد الإبلاغ عن استشهاد 110 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على مبان سكنية هناك أمس الإثنين، ولم يتسن حتى الآن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.